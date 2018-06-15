В центральном парке Батуми запретили рыбачить

15.06.2018 22:58 В озере Нуригель на территории центрального парка Батуми с 1 июля запретят лов рыбы из-за повышения уровня сине-зеленых водорослей, которые выделяют токсины, сообщает 15 июня издание «Новости-Грузия».



До решения о запрете рядом с озером были установлены таблички с информацией о запрете ловли рыбы, однако лов продолжается. С 1 июня за исполнением запрета будет следить полиция.



Токсины, выделяемые водорослями, могут вызвать у людей раздражение кожи, рвоту, тошноту, диарею и другие признаки отравления.















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