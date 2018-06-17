Село Череми Гурджаанского муниципалитета отрезано от внешнего мира

17.06.2018 14:54 В Гурджаанском муниципалитете поднявшаяся вода в реке Череми повредила дорогу, ведущую к селу Череми. По информации мэра муниципалитета, село Череми оторвано от внешнего мира.



«Река Череми поднялась и унесла часть дороги. На месте стихии начнет работать специальная техника. Население отрезано от внешнего мира, и мы попытаемся как можно своевременно восстановить дорогу», - заявил гурджаанский мэр Арчил Хандамашвили.















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