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Село Череми Гурджаанского муниципалитета отрезано от внешнего мира
17.06.2018 14:54
В Гурджаанском муниципалитете поднявшаяся вода в реке Череми повредила дорогу, ведущую к селу Череми. По информации мэра муниципалитета, село Череми оторвано от внешнего мира.
«Река Череми поднялась и унесла часть дороги. На месте стихии начнет работать специальная техника. Население отрезано от внешнего мира, и мы попытаемся как можно своевременно восстановить дорогу», - заявил гурджаанский мэр Арчил Хандамашвили.
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