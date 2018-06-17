В МВД рассказали о фактах вымогательства в диско-клубах Батуми

17.06.2018 14:56 Два человека задержаны, еще трое привлечены к уголовной ответственности по обвинению в вымогательстве денег с посетителей диско-клубов Батуми. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Речь идет о нескольких фактах вымогательства денег за различные услуги и продукты. Полиция раскрыла преступления по результатам следственно-оперативных мероприятий, начатых в батумских клубах 18 мая. На основании судебного решения сотрудники МВД, в частности, осуществили скрытую видео съемку.

В результате, по обвинению в вымогательстве, совершенном группой лиц, полиция задержала 35-летнего Р.И., а также 33-летнего гражданина Турции М.А..



Обвиняемые являются сотрудниками одного из батумских баров. Следствие установило, что одному из посетителей, гражданину Турции, на основании несуществующего меню они предъявили счет в 730 лари (более 300 долларов). Угрожая гостю расправой, они требовали заплатить эту сумму. Другому посетителю, также ставшего жертвой вымогателей, обвиняемые нанесли легкие физические повреждения.



Каждому из двоих задержанных грозит наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до семи лет.

Кроме того, в рамках расследования к уголовной ответственности полиция привлекла еще двух граждан Турции – 38-летнего Х.И. и 32-летнего Дж.Т., а также одного гражданина Узбекистана – 28-летнего А.Ш..



В одном из клубов на улице Агмашенебели трое обвиняемых требовали от гражданина Турции заплатить 2,7 тысячи лари (более 1,1 тысячи долларов). Эта сумма, как и в первом случае, была счетом, составленным по несуществующему меню.



По факту МВД продолжает следствие по двум статьям УК Грузии – «вымогательство, совершенное группой лиц» и «понуждение».















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