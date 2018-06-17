Движение на Гомборском перевале восстановлено

17.06.2018 22:22 Дорога на Гомборском перевале, закрытая по причине непогоды, расчищена и автомобильное движение восстановлено.



Из-за обильных осадков в Кахети передвижение автотранспорта на Гомборском перевале было временно ограничено.



Автомобильное движение на Гобморском перевале регулировали сотрудники патрульном полиции МВД.



Автомобили, которые ехали в направлении Кахети, пользовались автомобильной магистралью Тбилиси-Бакурцихе-Телави.















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