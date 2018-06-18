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28-летняя женщина погибла в ДТП в Поти
18.06.2018 11:05
28-летняя женщина погибла в ДТП в Поти. Авария случилась на улице аллеи Кокая.
Автомобиль марки «Мерседес» врезался в дерево. На месте были мобилизованы бригада скорой помощи и патрульная полиция.
По информации МВД, следствие началось по пятой части статьи 276 УК Грузии — Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека.
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