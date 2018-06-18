28-летняя женщина погибла в ДТП в Поти

18.06.2018 11:05 28-летняя женщина погибла в ДТП в Поти. Авария случилась на улице аллеи Кокая.



Автомобиль марки «Мерседес» врезался в дерево. На месте были мобилизованы бригада скорой помощи и патрульная полиция.



По информации МВД, следствие началось по пятой части статьи 276 УК Грузии — Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

