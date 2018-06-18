На окраине Тбилиси столкнулись шесть автомобилей: есть пострадавшие

18.06.2018 12:01 В результате дорожно-транспортного происшествия на окраине Тбилиси столкнулись шесть автомобилей.



Как сообщили в пресс-службе МВД, повреждения получили трое человек, погибших нет. Авария произошла на Алее Агмашенебели, причины происшествия не известны.



В МВД по факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 276 УК Грузии — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации автомобильного транспорта лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб. Статья подразумевает наказание в виде штрафа или лишением свободы до четырех лет.















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