Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД РФ начал предупреждать сограждан о погоде в Грузии


18.06.2018   16:52
Затруднения движения на трассах и подтопления в жилом секторе зафиксированы в Грузии в связи с сильными дождями, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в понедельник.

"Грузия – в некоторых западных и восточных районах страны из-за сильных дождей вышли из берегов реки, отмечаются оползни; движение транспорта на трассах затруднено, подтоплены жилые дома", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Сильный ливень, град и ветер в ночь на воскресенье создали серьезные проблемы в ряде регионов Грузии, где вышедшие из берегов реки и селевые потоки повредили дороги, подтопили первые этажи домов, дворы и приусадебные участки местных жителей.

По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, работать по ликвидации последствий стихии пришлось как на западе, в частности, в регионе Гурии, так и на востоке страны — в регионах Мцхета-Мтианети, Квемо Картли и Кахетии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Еще одна грузинская авиакомпания получила авторизацию EASA
Украина начинает изучать опыт Национального банка Грузии
В 2017 году в Грузии функционировало 73 единицы холодильных хозяйств
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россиянину вернули украденный в Абхазии автомобиль
Абхазским чиновникам запретили участвовать в международных встречах, организованных НПО
У российского туриста в Абхазии украли автомобиль
Хаджимба спасся бегством от грузинских насмешек
16 стран, проголосовавших против возвращения беженцев в Абхазию и Цхинвали
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении уволили главу Следственного комитета
В Армению прибудет делегация из девяти членов Европейского парламента
Россия запретила ввоз из Армении животных, птиц и рыб
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна