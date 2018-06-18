МИД РФ начал предупреждать сограждан о погоде в Грузии

18.06.2018 16:52 Затруднения движения на трассах и подтопления в жилом секторе зафиксированы в Грузии в связи с сильными дождями, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в понедельник.



"Грузия – в некоторых западных и восточных районах страны из-за сильных дождей вышли из берегов реки, отмечаются оползни; движение транспорта на трассах затруднено, подтоплены жилые дома", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.



Сильный ливень, град и ветер в ночь на воскресенье создали серьезные проблемы в ряде регионов Грузии, где вышедшие из берегов реки и селевые потоки повредили дороги, подтопили первые этажи домов, дворы и приусадебные участки местных жителей.



По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, работать по ликвидации последствий стихии пришлось как на западе, в частности, в регионе Гурии, так и на востоке страны — в регионах Мцхета-Мтианети, Квемо Картли и Кахетии.















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