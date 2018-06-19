Проливной дождь в очередной раз затопил улицы Тбилиси

19.06.2018 11:56 Проливной дождь минувшим вечером затопил улицы некоторых районов Тбилиси. Сильный ливень прошел почти во всех районах столицы Грузии.



Сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями до поздней ночи занимались откачкой воды из подземных переходов, а также первых этажей домов. По данным службы, в результате ливня никто не пострадал.



В службу поступило 205 вызовов от жителей столицы - больше всего сигналов из Глдани-Надзаладевского и Исани-Самгорского районов. Здесь потоки воды залили улицы, были затоплены подвалы нескольких зданий, сильный ветер повредил электропровода и повалил деревья. Из-за дождя затопило прилегающую к станции метро «Ахметели» территорию и подземные переходы.



В самом центре столицы - на площади Свободы - потоки воды затопили подземную автостоянку торгового центра «Галерея Тбилиси». Для откачки воды туда была направлена группа спасателей-пожарных.



В поселке Гиоргицминда на окраине города из-за повышения уровня воды в ущелье на дороге произошел обвал части горы. На месте ведутся работы по расчистке дороги. Ночью здесь побывали руководитель Агентства управления чрезвычайными ситуациями Александр Хвадагиани и мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Спасателей также вызывали в район Варкетили для откачки воды из подвала жилого корпуса, а также из частных домов.















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