Обвиняемый в контрабанде на 800 млн рублей армянский бизнесмен задержан на границе с Грузией

20.06.2018 16:22 Петербургский бизнесмен Борис Авакян, подозреваемый в организации контрабанды и бежавший из-под домашнего ареста, задержан на границе с Грузией, сообщает moika78. Задержание произошло днем 19 июня.



Правоохранители считают, что скрывавшийся о родственников в Армении Авакян направлялся на отдых в Грузию, но при прохождении был опознан как разыскиваемый Интерполом. Источники в правоохранительных органах не исключают, что вскоре бизнесмен окажется на Лубянке.



Напомним, что уголовное дело против него по факту неуплаты таможенных платежей в особо крупном размере и контрабанде на 800 млн рублей заведено в декабре 2016 года. В августе Авакяна отправили под домашний арест, из-под которого он благополучно сбежал через 10 дней. После этого стало известно, что он стал одним из лидеров армянской революции. «Политический вес» он набрал в Ереване, возглавляя организацию «Молодые ученые ЕАЭС».



Вероятно, подобный армянскому переворот планировался и в Грузии, где 13 мая в отставку ушел премьер-министр Георгии Квирикашвили, а за ним и правительство.















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