|
|
Обвиняемый в контрабанде на 800 млн рублей армянский бизнесмен задержан на границе с Грузией
20.06.2018 16:22
Петербургский бизнесмен Борис Авакян, подозреваемый в организации контрабанды и бежавший из-под домашнего ареста, задержан на границе с Грузией, сообщает moika78. Задержание произошло днем 19 июня.
Правоохранители считают, что скрывавшийся о родственников в Армении Авакян направлялся на отдых в Грузию, но при прохождении был опознан как разыскиваемый Интерполом. Источники в правоохранительных органах не исключают, что вскоре бизнесмен окажется на Лубянке.
Напомним, что уголовное дело против него по факту неуплаты таможенных платежей в особо крупном размере и контрабанде на 800 млн рублей заведено в декабре 2016 года. В августе Авакяна отправили под домашний арест, из-под которого он благополучно сбежал через 10 дней. После этого стало известно, что он стал одним из лидеров армянской революции. «Политический вес» он набрал в Ереване, возглавляя организацию «Молодые ученые ЕАЭС».
Вероятно, подобный армянскому переворот планировался и в Грузии, где 13 мая в отставку ушел премьер-министр Георгии Квирикашвили, а за ним и правительство.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна