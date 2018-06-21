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В доме армянского генерала нашли солдатские пайки


21.06.2018   13:18
В Армении, доме одного генерала нашли пайки предназначенные для солдат. Дело касается бывшего члена правящей партии Манвела Григоряна. 19 июня, парламент Армении лишил его депутатской неприкосновенности и против бывшего военного чиновника возбудили уголовное дело. Суд уже присудил генерал — лейтенанту заключение.

Служба национальной безопасности Армении распространила кадры обысков в особняке и на даче генерала. Правоохранители обнаружили оружие, боеприпасы – мины, гранаты, тротиловые шашки, автоматы, тысячи патронов различного калибра. Спецслужбы нашли более 30 транспортных средств, среди которых автомобили «Роллс Ройс», «Тойота», «Мерседес», «Хаммер», вездеходы, снегоходы, коллекционные автомобили, машина скорой помощи и техника военного назначения. Изъяты десятки миллионов драмов.

В доме Манвела Григоряна также были обнаружены пайки предназначенные для солдат и десятки ящиков с медикаментами. Конфискованы военная форма, обувь, носки и белье.

Во многих ящиках лежали письма солдатам от близких.

Генерал — лейтенант Манвел Григорян занимал пост заместителя министра обороны Армении. Сейчас по «Делу Григоряна», кроме чиновника, задержаны и его родственники.

Как пишет «Дойч Велле», «Дело Григоряна» является частью тех антикоррупционных мероприятий, которую начало правительство Никола Пашиняна. Среди других эпизодов антикоррупционных мер – раскрытие крупной коррупционной схемы, используя которую, крупнейшие супермаркеты торговой сети «Ереван сити» годами уклонялись от уплаты налогов.

В связи с событиями в Армении, комментарий сделал премьер — министр Никол Пашинян. По его словам, он не собирается идти на компромисс с лицами, которые замешаны в коррупции.






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