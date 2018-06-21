Следственная служба Минфина выявила пять фактов контрабанды золота в большом количестве

21.06.2018 13:34 Следственная служба министерства финансов Грузии выявила на таможенной границе пять фактов нарушения правил в связи с перемещением товара в большом количестве.



По информации ведомства, следствием установлено, что В четырех случаях изделия из драгоценных металлов провезли через границу в специальных тайниках, установленных в автомобилях через пропускные пункты «Садахло» и «Ниноцминда» — целом 4,9 килограмма золотых и 50,2 килограмма серебряных изделий. Еще в одном случае обвиняемый пытался тайно провезти 277 грамм недекларированных золотых изделий.



Общая стоимость изъятых металлов составляет 360 тысяч лари.



Следствие ведется по второй части статьи 214 УК Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.















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