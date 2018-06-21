Использование допинга в США становится уголовно наказуемым

21.06.2018 14:34 Конгресс США рассматривает предложение по новому закону, которым использование допинга становится уголовно наказуемым. Закон называется «Акт Родченкова» — в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.



В законе будут следующие пункты:



— За использование, производство или сбыт допинга виновному грозит штраф в размере 1 млн долларов или до 10 лет лишения свободы. Это касается важный турниров, участие в которых принимают спортсмены из США;

— Предоставить возможность чистым спортсменам потребовать справедливость, если они потеряли медали и гонорары по причине принятия допинга другими спортсменами;

— Защитить информаторов от мести;

— Предоставить США право получать доказательства из иностранных источников.















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