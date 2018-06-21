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Использование допинга в США становится уголовно наказуемым
21.06.2018 14:34
Конгресс США рассматривает предложение по новому закону, которым использование допинга становится уголовно наказуемым. Закон называется «Акт Родченкова» — в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
В законе будут следующие пункты:
— За использование, производство или сбыт допинга виновному грозит штраф в размере 1 млн долларов или до 10 лет лишения свободы. Это касается важный турниров, участие в которых принимают спортсмены из США;
— Предоставить возможность чистым спортсменам потребовать справедливость, если они потеряли медали и гонорары по причине принятия допинга другими спортсменами;
— Защитить информаторов от мести;
— Предоставить США право получать доказательства из иностранных источников.
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