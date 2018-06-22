Гражданин Грузии задержан за попытку кражи в магазине в Италии

22.06.2018 12:57 Гражданин Грузии задержан за попытку кражи в магазине в Италии

В коммуне Монсуммано в Италии за попытку кражи в магазине задержан 30-летний гражданин Грузии.



Как сообщают итальянские СМИ, молодой мужчина хотел украсть из магазина алкогольные напитки, что заметил продавец. Преступник попытался сбежать, однако был задержан полицейским в магазине.



Следствие утверждает, что гражданин Грузии был и ранее судим за кражу. Кроме того, его документ, подтверждающий легальное пребывание на территории Италии оказался просроченным.



Украденные вещи вернули владельцу магазина. Задержанного доставили в изолятор временного содержания.















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