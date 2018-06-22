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Гражданин Грузии задержан за попытку кражи в магазине в Италии
22.06.2018 12:57
Гражданин Грузии задержан за попытку кражи в магазине в Италии
В коммуне Монсуммано в Италии за попытку кражи в магазине задержан 30-летний гражданин Грузии.
Как сообщают итальянские СМИ, молодой мужчина хотел украсть из магазина алкогольные напитки, что заметил продавец. Преступник попытался сбежать, однако был задержан полицейским в магазине.
Следствие утверждает, что гражданин Грузии был и ранее судим за кражу. Кроме того, его документ, подтверждающий легальное пребывание на территории Италии оказался просроченным.
Украденные вещи вернули владельцу магазина. Задержанного доставили в изолятор временного содержания.
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