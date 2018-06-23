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По обвинению в насилии над малолетними задержана няня
23.06.2018 10:45
По обвинению в насилии над малолетними министерством ВД задержана няня, которая систематически била близнецов - брата и сестру, - информацию об этом распространяет МВД Грузии.
По информации ведомства, сотрудники управления Ваке-Сабуртало департамента полиции Тбилиси в результате оперативно-следственных действий задержали по обвинению в насилии над малолетними И.Т. 1971 года рождения.
Следствие установило, что обвиняемая, работавшая няней в одной из семей, систематически била близнецов – брата и сестру 2017 года рождения. Установленная в квартире членами семьи скрытая камера видеонаблюдения зафиксировала ее насильственные действия в отношении детей, о чем мать малолетних сообщила полиции.
Следствие ведется по 2-й части статьи 126 прима УК Грузии.
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