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На центральных улицах Тбилиси ограничат движение автотранспорта в связи с «Пробегом – Тбилиси»


23.06.2018   20:45
МВД Грузии распространяет заявление в связи с ограничением движения автотранспорта на центральных улицах Тбилиси.

Как отмечают в ведомстве, в связи с «Пробегом – Тбилиси» 24 июня с 03:00 и 14:00 на центральных улицах столицы движение автотранспорта будет ограничено, и в ходе марафона будет поэтапно запрещаться.

«Ввиду организационных работ и работ по устройству сцены в связи с указанным мероприятием, 24 июня с 03:00 часов ночи транспортное движение будет ограничено на проспекте Руставели. 24 июня с 09:00 утра движение будет запрещено на проспекте Чавчавадзе, а также проспектах Петре Меликишвили, Мераба Костава и Руставели. Кроме того, передвижение автомобилей поэтапно будет ограничиваться на улицах, ведущих к этим проспектам. В ходе марафона по указанию экипажей патрульной полиции водители будут следовать по альтернативным маршрутам. После завершения марафона движение автотранспорта полностью восстановится», - говорится в заявлении МВД.






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