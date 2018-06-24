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На западе Грузии выведшая из берегов река затопила дома


24.06.2018   15:08
Проливной дождь создал проблемы в Хашурском районе региона Шида-Картли. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии. Согласно распространившейся информации, вышедшая из берегов река Шола затопила первые этажи и подвалы нескольких жилых домов в селе Квишхети.

Из-за наводнения также были уничтожены сельскохозяйственные угодья. Местные жители просят помощи у местных властей. На месте до сих пор работают сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями. Они откачивают воду из подвалов и первых этажей помещений.






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