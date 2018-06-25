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Включать систему кондиционирования в микроавтобусах Тбилиси является обязательным
25.06.2018 13:52
С 25 июня менеджмент компании выдал распоряжение в связи с включением системы кондиционирования в микроавтобусах.
В специальном заявлении компании "Микроавтобус Тбилиси" сказано:
"Как вам известно, с марта текущего года сумма, потраченная "Микроавтобусом Тбилиси" на ремонт-замену системы охлаждения, составила 480 000 лари. Компания с полной ответственностью заявляет, что во всех микроавтобусах, вышедших на линию для перевозки пассажиров кондиционер работает, и покорнейше просим всех потребителей, в случае если в микроавтобусе не включена система охлаждения, сообщить нам государственный номер транспортного средства на горячую линию 032 2 200 340 ;
А также сообщаем, что повышенные расходы топлива за включение системы кондиционирования возмещает "Тбилисский микроавтобус" из бюджета компании, и все водители, по отношению к которым служба мониторинга не зафиксирует претензий со стороны потребителей в особо жаркие дни, будут поощрены компанией"- сказано в заявлении.
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