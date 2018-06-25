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13 человек пострадали при столкновении микроавтобуса с трейлером в Грузии


25.06.2018   13:59
У Церовани произошло ДПТ. Друг с другом столкнулись микроавтобус и трейлер.

Как заявили Первому каналу в министерстве здравоохранения, в результате аварии пострадали 13 человек. По данным ведомства, их доставили в клиники Мцхета. Их жизни ничего не угрожает.

Министерство внутренних дел начало расследование по первой части 276-ой статьи УК Грузии — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации автомобильного, трамвайного, троллейбусного, тракторного или иного механического транспорта лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб.






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