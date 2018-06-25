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В Турции загорелся грузовик, которым управлял гражданин Грузии (+видео)
25.06.2018 14:11
В Турции загорелся грузовик, которым управлял гражданин Грузии. Инцидент произошел в городе Самсун.
По информации очевидцев, у ехавшего по дороге грузовика загорелся мотор.
Водитель успел выскочить из кабины и не пострадал.
На месте были мобилизованы пожарные расчеты, машины скорой помощи и спасатели. Пожарным удалось потушить пламя в течение нескольких минут.
В связи со случившимся начато следствие.
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