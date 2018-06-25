Задержан брат бывшего премьер-министра Армении Сержа Саргсяна

25.06.2018 18:54 В Армении задержали брата бывшего премьер-министра Армении.



По данным СМИ, брат Сержа Саргсяна Александр Саргсян обвиняется в незаконном ношении оружия. По распространенным данным, его доставили в отделение полиции. Информацию об аресте брата бывшего премьера подтвердил начальник отдела аналитики, информации и связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.



О других деталях пока не сообщается.















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