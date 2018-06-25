|
|
Задержан брат бывшего премьер-министра Армении Сержа Саргсяна
25.06.2018 18:54
В Армении задержали брата бывшего премьер-министра Армении.
По данным СМИ, брат Сержа Саргсяна Александр Саргсян обвиняется в незаконном ношении оружия. По распространенным данным, его доставили в отделение полиции. Информацию об аресте брата бывшего премьера подтвердил начальник отдела аналитики, информации и связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.
О других деталях пока не сообщается.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна