В Тбилиси избили двух иностранцев

26.06.2018 12:25 В Тбилиси на улице Леха Качиньского двум иностранцам нанесли физическое оскорбление. Один из пострадавших, гражданин Соединенных Штатов Америки, сравнительно тяжело пострадал, и доставлен в больницу.



По словам другого пострадавшего, гражданина Саудовской Аравии, нападавших было четверо, один из них бросил в него камень.



Пострадавший гражданин Саудовской Аравии рассказывает, что он уже год живет в Грузии, а его друг, гражданин США, шесть лет находится в стране.



По словам очевидца Нене Далакишвили, которая уже дала показание правоохранителям, она присутствовала во время инцидента, и вызвала на место патрульную полицию.



"Я увидела драку. Были два иностранца, а остальные были грузины. Причину драки не знаю. Я видела две серии этой драки. Одна, вроде бы они разошлись, и в это время я первый раз позвонила в патруль. Вторая, когда вроде бы разошлись, но один из них, предположительно подвыпивший иностранец, бросил камень в того, с кем дрался. Драка возобновилась. Это произошло на улице Черного моря. Этого человека, иностранца, грузины жестоко избивали"- заявила Нене Далакишвили.



"Первому каналу" в МВД заявили, что ведется следствие по происшествию по статье 126 УК Грузии (насилие).

















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