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Украинские пограничники задержали ведущего «Россия 24» Евгения Примакова
26.06.2018 12:38
Сотрудники пограничной службы Украины на границе задержали российского телеведущего Евгения Примакова, сообщила журналистка Екатерина Винокурова. Примаков сотрудник запрещенного в Украине пропагандистского канала «Россия 24».
Согласно данным Винокуровой, Примаков ехал в Киев на мероприятие ОБСЕ, однако пограничники задержали его по подозрению в угрозе национальной безопасности
«Мне пишут, в Киеве задержали и будут депортировать телеведущего Евгения Примакова. Он туда ехал на мероприятие ОБСЕ, но на границе его сочли угрозой нацбезопасности Украины», - рассказала Винокурова в своем Telegram.
Примаков с марта 2015 года по настоящее время — автор и ведущий программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24».
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