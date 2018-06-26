Украинские пограничники задержали ведущего «Россия 24» Евгения Примакова

26.06.2018 12:38 Сотрудники пограничной службы Украины на границе задержали российского телеведущего Евгения Примакова, сообщила журналистка Екатерина Винокурова. Примаков сотрудник запрещенного в Украине пропагандистского канала «Россия 24».



Согласно данным Винокуровой, Примаков ехал в Киев на мероприятие ОБСЕ, однако пограничники задержали его по подозрению в угрозе национальной безопасности



«Мне пишут, в Киеве задержали и будут депортировать телеведущего Евгения Примакова. Он туда ехал на мероприятие ОБСЕ, но на границе его сочли угрозой нацбезопасности Украины», - рассказала Винокурова в своем Telegram.



Примаков с марта 2015 года по настоящее время — автор и ведущий программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

