Автомашины, руль у которых перенесли с начала 2018 года, не смогут пройти инспектирование

26.06.2018 15:09 Автомашины с правым рулем так же пройдут техническое инспектирование, как и автотранспортные средства другого типа. Но те автотранспортные средства с правым рулем, которые прошли первичную регистрацию с 1 января 2018 года, не смогут пройти периодическую техническую инспекцию в случае осуществления дополнительного изменения в системе управления руля после этой даты.



Кроме того, автотранспортные средства, которые прошли первичное техническое инспектирование с 1 января 2018 года, и в отчете инспекции зафиксировано положение руля, в случае последующего изменения его положения (переноса руля) не смогут пройти последующее периодическое техническое инспектирование.



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