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Автомашины, руль у которых перенесли с начала 2018 года, не смогут пройти инспектирование


26.06.2018   15:09
Автомашины с правым рулем так же пройдут техническое инспектирование, как и автотранспортные средства другого типа. Но те автотранспортные средства с правым рулем, которые прошли первичную регистрацию с 1 января 2018 года, не смогут пройти периодическую техническую инспекцию в случае осуществления дополнительного изменения в системе управления руля после этой даты.

Кроме того, автотранспортные средства, которые прошли первичное техническое инспектирование с 1 января 2018 года, и в отчете инспекции зафиксировано положение руля, в случае последующего изменения его положения (переноса руля) не смогут пройти последующее периодическое техническое инспектирование.

В связи с вопросами, связанными с техосмотром, для заинтересованных лиц действует горячая линия - 14 84.













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