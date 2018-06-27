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Двое граждан Грузии задержаны за воровство в Германии
27.06.2018 11:38
Полиция Германии задержала граждан Грузии, подозреваемых в серийных кражах. По информации немецких СМИ, мужчины 25 и 34 лет арестованы в Баварии.
По данным расследования, из обвиняют в кражах в нескольких супермаркетах в Ашау и Розенхайме. В автомобиле «Мерседес», который принадлежал гражданам Грузии, полиция обнаружила украденные вещи на насколько тысяч Евро, в том числе Табак и косметические средства.
Задержанных доставили в отделение полиции. Следствие установило, что один был ранее судим за кражу.
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