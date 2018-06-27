В Грузии ожидается высокая температура воздуха

27.06.2018 13:44 Национальное агентство окружающей среды предупреждает население об ожидаемой высокой температуре

Национальное агентство окружающей среды министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии предупреждает население об ожидаемой высокой температуре.



По информации агентства, с 28 июня в Грузии ожидается значительное повышение температуры воздуха.



28 июня в Западной Грузии максимальная температура воздуха может достигать +39-41°.



В Восточной Грузии с 28 июня до 3 июля синоптики прогнозируют +36-41°.

В Тбилиси температура воздуха составит +37-39°















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