Мужчина застрелен из охотничьего ружья в Тетрицкаройском муниципалитете

27.06.2018 14:01 58-летний мужчина убит выстрелом из охотничьего ружья в Тетрицкаройском муниципалитете. Происшествие случилось вчера вечером.



По имеющейся на данный момент информации, убитый Важа Торадзе – бывший сотрудник полиции, который ныне занимался фермерским хозяйством. Подозреваемый в убийстве работал в его хозяйстве.



Как сообщает МВД, подозреваемый в убийстве задержан на рассвете. Уголовное дело возбуждено по статье 108 УК Грузии. В ведомстве о других деталях дела не говорят.















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