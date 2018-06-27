|
|
Мужчина застрелен из охотничьего ружья в Тетрицкаройском муниципалитете
27.06.2018 14:01
58-летний мужчина убит выстрелом из охотничьего ружья в Тетрицкаройском муниципалитете. Происшествие случилось вчера вечером.
По имеющейся на данный момент информации, убитый Важа Торадзе – бывший сотрудник полиции, который ныне занимался фермерским хозяйством. Подозреваемый в убийстве работал в его хозяйстве.
Как сообщает МВД, подозреваемый в убийстве задержан на рассвете. Уголовное дело возбуждено по статье 108 УК Грузии. В ведомстве о других деталях дела не говорят.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна