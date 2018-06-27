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Гражданин Грузии на Кипре сбил на автомобиле британца - The Sun


27.06.2018   17:57
Автомобиль, которым управлял гражданин Грузии, совершил наезд на гражданина Великобритании. 39-ти летний британец Чарли Бьерч скончался на месте. Информацию об этом распространяет британское издание The Sun.

По информации The Sun, столкновение, предположительно, произошло целенаправленно. За несколько часов до инцидента между водителем машины и его подругой произошла драка в баре расположенном в «Корал Бэй». Двое британцев — Чарли Бьерч и его зять Уильям Притчард защитили женщину от физического насилия.

Вышедших из бара британцев сбил автомобиль и скрылся с места происшествия. Один из пострадавших скончался на месте. Автомобиль подозреваемого был найден полицией на морском побережье. Задержаны 35-ти летний гражданин Грузии и 23-летняя русская женщина. Им предъявили обвинение в убийстве и попытке убийства. гражданин Грузии заявил полиции, что произошел несчастный случай и он не намеренно сбил двух британских мужчин.

Гражданин Великобритании Чарли Бьерч находился на Кипре в отпуске вместе с двумя дочерьми, матерью, сестрой и зятем.






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