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Турецкий грузовик протаранил автомобиль Минобороны Грузии - двое погибших


27.06.2018   18:14
Двое грузинских военнослужащих погибли и двое получили травмы в результате столкновения на автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе легкового автомобиля Министерства обороны с грузовым автомобилем, сообщают в среду грузинские СМИ.

По их данным, недалеко от села Агара в автомобиль с военнослужащими врезался грузик с турецкими номерами.

МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с инцидентом.

Это уже второе крупное ДТП с участием турецких грузовиков в Грузии на этой неделе. В понедельник сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем на автотрассе вблизи поселка Церовани (недалеко от Тбилиси) пострадали 19 человек, один из которых позже скончался в больнице.






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