|
|
Турецкий грузовик протаранил автомобиль Минобороны Грузии - двое погибших
27.06.2018 18:14
Двое грузинских военнослужащих погибли и двое получили травмы в результате столкновения на автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе легкового автомобиля Министерства обороны с грузовым автомобилем, сообщают в среду грузинские СМИ.
По их данным, недалеко от села Агара в автомобиль с военнослужащими врезался грузик с турецкими номерами.
МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с инцидентом.
Это уже второе крупное ДТП с участием турецких грузовиков в Грузии на этой неделе. В понедельник сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем на автотрассе вблизи поселка Церовани (недалеко от Тбилиси) пострадали 19 человек, один из которых позже скончался в больнице.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна