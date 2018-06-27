Турецкий грузовик протаранил автомобиль Минобороны Грузии - двое погибших

27.06.2018 18:14 Двое грузинских военнослужащих погибли и двое получили травмы в результате столкновения на автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе легкового автомобиля Министерства обороны с грузовым автомобилем, сообщают в среду грузинские СМИ.



По их данным, недалеко от села Агара в автомобиль с военнослужащими врезался грузик с турецкими номерами.



МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с инцидентом.



Это уже второе крупное ДТП с участием турецких грузовиков в Грузии на этой неделе. В понедельник сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем на автотрассе вблизи поселка Церовани (недалеко от Тбилиси) пострадали 19 человек, один из которых позже скончался в больнице.















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