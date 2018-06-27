В центре Тбилиси загорелся рейсовый автобус

27.06.2018 18:22 В Тбилиси на проспекте Царицы Тамар сегодня днем загорелся рейсовый пассажирский автобус.



По информации службы управления чрезвычайными ситуациями, воспламенился мотор. В результате пожара сгорел двигатель, другие автодетали, а также салон автобуса.



В результате происшествия никто не пострадал. Пожар ликвидировала вызванная на место одна бригада пожарных-спасателей.



Температура воздуха сегодня в Тбилиси – плюс 36 градусов.















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