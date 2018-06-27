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В центре Тбилиси загорелся рейсовый автобус
27.06.2018 18:22
В Тбилиси на проспекте Царицы Тамар сегодня днем загорелся рейсовый пассажирский автобус.
По информации службы управления чрезвычайными ситуациями, воспламенился мотор. В результате пожара сгорел двигатель, другие автодетали, а также салон автобуса.
В результате происшествия никто не пострадал. Пожар ликвидировала вызванная на место одна бригада пожарных-спасателей.
Температура воздуха сегодня в Тбилиси – плюс 36 градусов.
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