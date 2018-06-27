Передвижение через КПП «Сарпи» временно приостановлено - обвалилась скала

27.06.2018 19:27 Близ погранично-контрольного пункта "«Сарпи»" на грузино-турецкой границе обвалилась часть скалы. Это произошло на турецкой территории. В связи с эти м магистраль Сарпи-Трабзон закрыт. Об этом сообщает МВД Грузии.



"Исходя из мер предосторожности, по просьбе турецкой стороны и решением соответствующих ведомств двух стран, на грузино-турецкой государственной границе (на участке "Сарпи") временно ограничение передвижение как транспорта, так и пешеходов.



Движение через границу будет восстановлено в обычном режиме сразу же после завершения очистных работ на турецкой стороне», — сообщает МВД Грузии.















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