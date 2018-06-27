Служба по управлению чрезвычайными ситуациями с августа переходит на упрощенный режим управления

27.06.2018 20:38 Сегодня парламент рассмотрел в третьем чтении поправки в закон «О гражданской безопасности», которые меняют стратегию управления чрезвычайными ситуациями.



Согласно изменениям, внедряется двухуровневая система управления и растет перечень объектов, пожарную безопасность которых будет контролировать государство. Для спасателей будет открыто новое профессиональное училище. Будут переподготовлены кадры.



Согласно поправкам, к борьбе со стихией и разными кризисными ситуациями, наряду со спасательными службами, будут подключаться и добровольцы.



«По данным поправкам, мы уже начнем работать над системой добровольцев, подготовкой альтернативной, невоенной службы, чтобы предложить этот сервис гражданам с будущего года. А с августа мы перейдем на упрощенный режим управления чрезвычайными ситуациями и у нас будет более эффективная система, более высокий уровень координации», — пояснил в разговоре с Первым каналом заместитель главы Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Шалва Хуцишвили.



Наряду с законодательными поправками, служба по управлению чрезвычайными ситуациями работает над пятилетним планом, которые предусматривает строительство новых пожарно-спасательных депо и техническое переоснащение.



«В этом году в нескольких муниципалитетах начнется строительство новых пожарно-спасательных депо. Кроме того, в 17 муниципалитетах у нас будут новые машины. Параллельно, план развития предусматривает такие направления, как переподготовка персонала, технологическое развитие и институциональное укрепление», — заявил Хуцишвили.



По его словам, идет работа над тем, чтобы система стала более эффективной и Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии была одной из сильнейших в регионе.















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