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На месте стихии 13 июня 2015 года обнаружили тело мужчины


28.06.2018   16:07
В Тбилиси на улице Сванидзе обнаружили тело мужчины. Тело нашли рабочие ведущейся на месте стройки. По их словам, труп сильно разложился.

Идентификация тела пока не проводилась. Полиция оцепила территорию.

Тело мужчины обнаружено возле находящегося неподалеку от стройки кладбища.

Некоторое время назад на место прибыли члены семьи пропавшего без вести во время стихии 13 июня Серго Капанадзе, но они не стали общаться с журналистами.

В результате стихийного бедствия в Тбилиси, произошедшего 13 июня 2015 года, погиб 21 человек. Двое из них числятся пропавшими без вести.






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