Двхлетняя девочка стала жертвой пожара в Восточной Грузии

29.06.2018 16:24 В Кахетии произошел несчастный случай. В селе Ахашени Гурджаанского муниципалитета жертвой пожара стала 2-летняя девочка. Огонь вспыхнул в двухэтажном доме семьи Качиури, где находились два ребенка.



По информации мэра Гурджаанского муниципалитета, несовершеннолетнего мальчика удалось спасти, но 2-летнюю девочку из сильного огня вывести не смогли. На месте мобилизованы группы пожарных.



Причины пожара на данном этапе неизвестны.

















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