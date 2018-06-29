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Температура воздуха в Грузии может достичь +43 градусов
29.06.2018 17:16
С 30 по 4 июля в Грузии сохранится высокая температура, — информацию об этом распространяет Национальное агентство окружающей среды министерства охраны окружающей стеры и сельского хозяйства.
«С 30 июня по 4 июля в некоторых районах Восточной Грузии максимальная температура может достигать +40, +43 градусов.
В Западной Грузии температура воздуха может составить от +32 до +37 градусов.
Температура воздуха в Тбилиси составит +38, +40 градусов», — говорится в информации Национального агентства окружающей среды.
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