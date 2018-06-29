Температура воздуха в Грузии может достичь +43 градусов

29.06.2018 17:16 С 30 по 4 июля в Грузии сохранится высокая температура, — информацию об этом распространяет Национальное агентство окружающей среды министерства охраны окружающей стеры и сельского хозяйства.



«С 30 июня по 4 июля в некоторых районах Восточной Грузии максимальная температура может достигать +40, +43 градусов.



В Западной Грузии температура воздуха может составить от +32 до +37 градусов.



Температура воздуха в Тбилиси составит +38, +40 градусов», — говорится в информации Национального агентства окружающей среды.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

