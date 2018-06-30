Весь летний сезон в Бакуриани все канатки работают в ежедневном режиме 13:19, 30.06.2018

30.06.2018 16:11 Сегодня официально открылся летний сезон в Бакуриани (Дидвели).



По информации министерства экономики и устойчивого развития Грузии, все имеющиеся канатки в Дидвели в течение всего сезона будут работать в режиме с 11:00 до 18:00.



На курорте также функционирует высокого уровня велопарк и проложена 29-километровая велотропинка, рассчитанная как на профессиональных велосипедистов, так и на любителей. Как и в зимний сезон, летом работает аттракцион «Тобоган» — т.н. горные санки.



Кроме того, на курорте функционирует современный кинотеатр «Бакуриани». В кинотеатре также расположен информационный центр, который предоставляет туристам информацию о туристических продуктах и услугах.















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