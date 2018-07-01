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В Грузии техосмотр стал обязательным для машин юридических лиц и государства


01.07.2018   14:55
В Грузии реформа периодического технического инспектирования автотранспортных средств переходит на второй этап – с 1-го июля прохождению технического инспектирования подлежат автомашины государственных ведомств и юридических лиц.

Техническое инспектирование автотранспортных средств в стране началось 1-го января и осуществляется поэтапно. Прохождению периодического технического инспектирования подлежат все автотранспортные средства, зарегистрированные в Грузии (имеющие грузинские номера), в соответствии со следующими этапами:

а) с 3 января 2018 года техническое инспектирование проходят пассажирские (выше 8-ми посадочных мест) и грузовые (выше 3.5 т) автомобили;

б) с 1 июля 2018 года началось инспектирование автомашин государственных ведомств и юридических лиц;

в) с 1 октября 2018 года – инспектирование автомобилей M1 – с двигателями объемом 3 000 кубических сантиметров и выше;

г) с 1 января 2019 года – инспектирование всех автотранспортных средств категории M1 (легковые автомобили).

По информации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, к этому времени в Грузии уже действуют 37 оснащенных в соответствии с современными стандартами центров инспектирования с 80-тью линиями. Их количество поэтапно еще увеличится.

С целью упрощения процесса периодического технического инспектирования и улучшения качества обслуживания создан сайт (www.pti.ge), с помощью которого пользователи могут запланировать свой визит в любой из доступных центров инспектирования для прохождения технического инспектирования с учетом желаемых даты и времени. Также действует «горячая линия» - 1484, посредством которой заинтересованные лица могут получить соответствующую информацию о процессе периодического технического инспектирования автотранспортных средств.






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