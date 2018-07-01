|
|
В результате аварии на Гомборском перевале пострадали до 20 белорусских туристов
01.07.2018 17:39
Число пострадавших в аварии на Гомбори возросло. Как заявил заместитель мэра Телавского муниципалитета Ака Сачишвили, к этому времени в две больницы Телави помещены до 20-ти туристов и состояние их здоровья средней тяжести.
«Жизни ни одного из туристов угрозы нет. Они граждане Беларуси и ехали посмотреть Кахетию. Что случилось в этом конкретном случае, не знаю, однако, печально, что водители зачастую не учитывают угроз гомборской дороги и не соблюдают дорожных знаков», - отметил Ака Сачишвили.
На гомборской дороге, у села Тетрицклеби автобус марки Suzuki перевернулся на том же месте, где несколько недель назад свалился экскурсионный автобус, направлявшийся в сторону Кварели.
Расследование ведется по статье 276 УК Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна