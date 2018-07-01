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В результате аварии на Гомборском перевале пострадали до 20 белорусских туристов


01.07.2018   17:39
Число пострадавших в аварии на Гомбори возросло. Как заявил заместитель мэра Телавского муниципалитета Ака Сачишвили, к этому времени в две больницы Телави помещены до 20-ти туристов и состояние их здоровья средней тяжести.

«Жизни ни одного из туристов угрозы нет. Они граждане Беларуси и ехали посмотреть Кахетию. Что случилось в этом конкретном случае, не знаю, однако, печально, что водители зачастую не учитывают угроз гомборской дороги и не соблюдают дорожных знаков», - отметил Ака Сачишвили.

На гомборской дороге, у села Тетрицклеби автобус марки Suzuki перевернулся на том же месте, где несколько недель назад свалился экскурсионный автобус, направлявшийся в сторону Кварели.
Расследование ведется по статье 276 УК Грузии.







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