13-летний мальчик утонул в Уреки

01.07.2018 17:41 В Уреки в море утонул 13-летний мальчик. Несчастный случай произошел на рассвете. Подросток приехал в Уреки на гастроли из села Бодбисхеви Сигнахского района.



Торнике Патрясов был танцором в ансамбле народного танца «Лашкрули». По словам других членов ансамбля, подросток отправился купаться в волнующееся море. Спасатели не смогли его спасти. Тело погибшего мальчика доставлено в Батумскую прозектуру.



По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, 10-летнего и 16-летнего подростков, которые находились в море в нескольких метрах от берега, спасатели вывели из воды невредимыми. После же этого, стало известно, что вместе с ними был еще один подросток. Тело утонувшего 13-летнего подростка спасатели обнаружили позднее. Жизни же спасенных подростков угрозы нет.



Как сообщают МВД, в связи со случившимся расследование начато по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.















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