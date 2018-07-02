Работающие на газе 14-16-летние автомобили, не прошедшие техинспекцию, будут оштрафованы

02.07.2018 14:28 Срок прохождения техосмотра части автомобилей, работающих на газовых баллонах, истек 1 июля. Как пишет bpn.ge, в случае, если водители не будут иметь документа, подтверждающего техосмотр, они будут оштрафованы на 100 лари.



Согласно регламенту, работающие на газовых баллонах автомобили 17 и более лет подлежали техосмотру до 1 января 2018 года, а 14-16-летние автомобили должны были пройти техническое инспектирование до 1 июля 2018 года.



Крайний срок для техосмотра 11-13-летних автомобилей определен до 1 января 2019 года, а для самых новых, 1-10-летних машин – до 1 июля 2019 года.















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