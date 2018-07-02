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Учреждение по исполнению наказаний №7 официально закрыто
02.07.2018 16:39
Учреждение по исполнению наказаний №7 официально закрылось сегодня.
На закрытии присутствовали министр по исполнению наказаний и пробации Каха Кахишвили, представители неправительственных организаций и СМИ.
Кроме того, 25 июня 2018 года открылось новое учреждение для заключенных высокого риска, которая рассчитано на 29 осужденных и соответствует международным стандартам.
По информации министерства по исполнению наказаний, в новом пенитенциарном учреждении выделены специальные места для долгосрочных свиданий. Они оснащены необходимое мебелью, техникой, системой охлаждения и отопления. В учреждении есть и комната встречи с адвокатом. В жилом пространстве благоустроены кухня, санузел и спальня.
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