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В Батуми обокрали магазин


03.07.2018   13:07
На улице 26 мая в Батуми обокрали магазин. Инцидент произошел в 07:00 утра.

Как заявил Первому каналу владелец магазина, грабители, предположительно, унесли 250 лари.

«Вчера в 14:30 дня мы закрыли магазин. Как зафиксировали камеры, в магазин зашли около 5 грабителей и вскоре включилась сигнализация. После этого они покинули территорию приблизительно через пол минуты. Унесли 100 лари в виде мелочи, которую мы оставляем в кассе и сигареты. В целом унесли около 250 лари», — заявил владелец магазина.

Как сообщает журналист Первого канала, владельца уже допросили.

В министерстве иностранных дел начали расследование по статье 177 УК Грузии – кража. Наказывается лишением свободы от 4 до 7 лет.

Неделю назад напротив этого магазина обокрали маркет. Тогда из торгового объекта унесли 100 лари и сигареты.






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