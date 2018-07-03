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В Батуми обокрали магазин
03.07.2018 13:07
На улице 26 мая в Батуми обокрали магазин. Инцидент произошел в 07:00 утра.
Как заявил Первому каналу владелец магазина, грабители, предположительно, унесли 250 лари.
«Вчера в 14:30 дня мы закрыли магазин. Как зафиксировали камеры, в магазин зашли около 5 грабителей и вскоре включилась сигнализация. После этого они покинули территорию приблизительно через пол минуты. Унесли 100 лари в виде мелочи, которую мы оставляем в кассе и сигареты. В целом унесли около 250 лари», — заявил владелец магазина.
Как сообщает журналист Первого канала, владельца уже допросили.
В министерстве иностранных дел начали расследование по статье 177 УК Грузии – кража. Наказывается лишением свободы от 4 до 7 лет.
Неделю назад напротив этого магазина обокрали маркет. Тогда из торгового объекта унесли 100 лари и сигареты.
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