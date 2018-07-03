Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В ночь на 4 июля будет ограничено движение через Рикотский тоннель


03.07.2018   14:23
По информации департамента автомобильных дорог в Рикотском автомобильном тоннеле, на 143-ем км автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (граница с Российской Федерацией) в ночные часы ограничат движение.

В частности, для регулирования системы автоматического управления вентиляторов вытяжки воздуха и его налаженного функционирования необходимо провести надлежащие мероприятия, по причине чего с 01:00 ночи до 07:00 4 июля 2018 года в тоннеле будет запрещено движение всех видов транспорта. В остальное время движение автотранспорта будет свободным.

По информации департамента автомобильных дорог, транспортный поток будет переключен на объездную дорогу. На двух участках объезда будет налажено дежурство буксиров для преодоления сложных подъемов.

Движение будет регулировать патрульная полиция.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Гонконг задействуют соглашение о свободной торговле в конце года
В июне количество туристических визитов в Грузии возросло на 20%
Начинается прямое авиасообщение между Грузией и Румынией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе
12 самоубийств в Абхазии за два месяца
Сирийская оппозиция осуждает признание Асадом независимости оккупированных Россией территорий Грузии
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Адвокаты правозащитника Оюба Титиева требуют перенести суд в другой регион
Аппатурай: НАТО хочет еще больше углубить отношения с Арменией
Грузия экспортирует электроэнергию в Азербайджан после аварии на Мингечевирской ГЭС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна