В ночь на 4 июля будет ограничено движение через Рикотский тоннель

03.07.2018 14:23 По информации департамента автомобильных дорог в Рикотском автомобильном тоннеле, на 143-ем км автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (граница с Российской Федерацией) в ночные часы ограничат движение.



В частности, для регулирования системы автоматического управления вентиляторов вытяжки воздуха и его налаженного функционирования необходимо провести надлежащие мероприятия, по причине чего с 01:00 ночи до 07:00 4 июля 2018 года в тоннеле будет запрещено движение всех видов транспорта. В остальное время движение автотранспорта будет свободным.



По информации департамента автомобильных дорог, транспортный поток будет переключен на объездную дорогу. На двух участках объезда будет налажено дежурство буксиров для преодоления сложных подъемов.



Движение будет регулировать патрульная полиция.















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