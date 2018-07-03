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Мотоциклист погиб в ДТП в Тбилиси
03.07.2018 15:53
В результате дорожно-транспортного происшествия в Дигоми погиб мотоциклист. Авария произошла недалеко от посольства Соединенных Штатов Америки.
По словам очевидцев, мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем.
Как завили Первому каналу в министерстве внутренних дел, расследование началось по пятой части 276-ой статьи УК Грузии — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека.
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