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В Тбилиси столкнулись шесть автомобилей
04.07.2018 13:06
В Тбилиси, на проспекте Маршала Геловани, в районе магазина «Агрохаб», столкнулись сразу шесть автомобилей. По данным патрульной полиции, в результате аварии пострадали шесть человек.
Следствие ведется по статье 276 УК «нарушение правил эксплуатация транспортных средств». Статья предусматривает наказание в виде штрафа, домашнего ареста или тюремного заключения сроком до трех лет.
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