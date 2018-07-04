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В Тбилиси столкнулись шесть автомобилей


04.07.2018   13:06
В Тбилиси, на проспекте Маршала Геловани, в районе магазина «Агрохаб», столкнулись сразу шесть автомобилей. По данным патрульной полиции, в результате аварии пострадали шесть человек.

Следствие ведется по статье 276 УК «нарушение правил эксплуатация транспортных средств». Статья предусматривает наказание в виде штрафа, домашнего ареста или тюремного заключения сроком до трех лет.






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