Автомобилям, не прошедшим техосмотр, запрещено ездить в Грузии

04.07.2018 13:39 За полгода техосмотр в Грузии прошли около около 38,2 тысячи пассажирских и грузовых автомобилей, из них 858 единиц не удовлетворили необходимым условиям, заявил глава службы безопасности Агентства сухопутного транспорта Шалва Уриадмкопели в эфире телеканала Imedi.



С 1 января 2018 года периодическое техническое инспектирование стало обязательным для транспортных средств, вес которых превышает 3,5 тонн, а также для машин, у которых восемь или более пассажирских мест.



По словам Уриадмкопели, из около 38,2 тысячи пассажирских и грузовых автомобилей около 28,6 тысячи оказались исправными, а у около 8,8 тысячи были обнаружены недостатки.



Из 8,8 тысячи автомобилей с недостатками повторно проверку прошли 6,2 тысячи автомобилей, а 257 были забракованы повторно.





Среди автомобилей, которые вообще не прошли техосмотр и им запрещено ездить по грузинским дорогам, то по словам Уриадмкопели, среди них есть и тбилисские муниципальные микроавтобусы.



Согласно техническому регламенту, разработанному правительством Грузии, при обязательном периодическом техническом инспектировании автомобили будут проверять по следующим основным критериям: система тормозов, система руля, видимость, фары, оси, колеса, подвеска, шасси, выхлопы.



С начала года за отсутствие техосмотра уже оштрафовано около 2,6 тысячи автомобилей. Согласно действующему в Грузии законодательству, они будут оштрафованы — для физических лиц до 50 лари (более 19 долларов), а для юридических – до 200 лари (более 76 долларов). Кроме того, будут штрафовать на 50 лари (более 19 долларов) тех водителей, которые управляют транспортным средством, не прошедшим техосмотр.



С 1 июля техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также автомобилей, принадлежащих государству. С 1 октября 2018 года новшество затронет легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины.















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