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На побережье Аджарии ожидается 3-4-балльный шторм
04.07.2018 14:13
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предостерегает отдыхающих в регионе Аджарии об ожидающемся шторме.
«Сегодня, 4 июля на Черноморском побережье ожидается 3-4-балльный шторм, из — за чего купаться запрещено.
На всех спасательных вышках подняты красные флажки. Обратите внимание на запрещающие знаки. В случае поднятия на вышках белых флажков, купание в море допускается», — отмечается в заявлении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
По информации ведомства, в условиях шторма, на протяжении последних пяти часов, спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями спасли 4 взрослых гражданина и одного ребенка.
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