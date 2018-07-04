На побережье Аджарии ожидается 3-4-балльный шторм

04.07.2018 14:13 Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предостерегает отдыхающих в регионе Аджарии об ожидающемся шторме.



«Сегодня, 4 июля на Черноморском побережье ожидается 3-4-балльный шторм, из — за чего купаться запрещено.



На всех спасательных вышках подняты красные флажки. Обратите внимание на запрещающие знаки. В случае поднятия на вышках белых флажков, купание в море допускается», — отмечается в заявлении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.



По информации ведомства, в условиях шторма, на протяжении последних пяти часов, спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями спасли 4 взрослых гражданина и одного ребенка.















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