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В Грузии пресекли реализацию фальсифицированной копченой рыбы


04.07.2018   16:41
Четыре факта фальсификации рыбопродуктов выявили сотрудники Следственной службы Грузии. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Фальсифицированную продукцию, выдаваемую за копченую мойву, ставриду и скумбрию, производили на предприятиях, принадлежащих четырем разным компаниям. Все эти цехи находятся в Тбилиси и регионе Квемо Картли.

С предприятий изъяли большое количество копченый рыбы различных наименований, уже подготовленной к реализации. Всю продукцию сотрудники службы отправили на экспертизу.
Следствие продолжается по первой части статьи 197 УК Грузии – «фальсификация, то есть изменение производителем или продавцом свойств вещи путем обмана, совершенное из корыстных побуждений». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет.

"Новости Грузия"





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