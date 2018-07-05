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В Аджарии отменили штормовое предупреждение на море
05.07.2018 13:10
В Аджарии отменено штормовое предупреждение на море, — сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
На всех вышках морских спасателей подняты белые флаги, что означает, что вход в море разрешен.
Вместе с тем, Служба по управлению чрезвычайными ситуациями вновь призывает граждан соблюдать правила безопасности на море.
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