В Аджарии отменили штормовое предупреждение на море

05.07.2018 13:10 В Аджарии отменено штормовое предупреждение на море, — сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.



На всех вышках морских спасателей подняты белые флаги, что означает, что вход в море разрешен.



Вместе с тем, Служба по управлению чрезвычайными ситуациями вновь призывает граждан соблюдать правила безопасности на море.















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