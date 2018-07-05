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В Сванетии бушует стихия - река Ненскра вышла из берегов и сносит все на своем пути (+видео)
05.07.2018 16:09
О стихийном бедствии сообщают сегодня из высокогорной Сванетии жители поселка Чубери Местийского района.
Поселок расположен в долине реки Ненскра, в общине проживает больше 1 тысячи человек.
Сообщается, что неподалеку от поселка разрушилась часть горы и обрушившаяся масса горной породы вызвала резкое повышение уровня воды в реке. По данным местных жителей, об оползне сообщили пограничники. Местные власти призвали жителей подготовиться к эвакуации в безопасное место.
По некоторым данным, вода унесла несколько домов. Возможно, что размыты все дороги, ведущие в поселок. Масштабы стихийного бедствия в настоящее время уточняются.
По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, разбушевавшаяся река уже снесла четыре моста, затоплены территории вокруг реки и центр поселка Чубери. Спасательные группы уже направлены на место стихийного бедствия.
Заснятые на видео кадры наводнение очевидцы распространили в фейсбуке. На кадрах видно, как вышедшая из берегов река сносит на своем пути деревья и огромные камни.
Жители Чубери опасаются, что здесь может произойти такая же трагедия, как в Тбилиси в 2015 году, когда оползень и сильные ливни вызвали в центре города наводнение в ущелье речки Вера, в результате которого погиб 21 человек и двое пропали без вести.
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