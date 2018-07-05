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СЧС распространяет информацию о положении в селе Чубери


05.07.2018   17:32
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями распространяет информацию о положении в селе Чубери.

В частности, обрушение части горы в селе Чубери в результате обильных осадков вызвало повышение уровня воду в реке Ненскра. Река вышла из берегов и затопила близлежащую территорию.

«Оползень и селевой поток повредили мосты, которые связывают села между собой. Информация о пострадавших в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями не поступала. На месте мобилизованы все соответствующие службы и ведутся работы по ликвидации последствий стихии. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями перешла на чрезвычайный режим», — говорится в информации ведомства.






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